مردان ،ٹریفک حادثات میں 4افراد زخمی
مردان کے مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات میں چار افراد زخمی ہو گئے۔ چارسدہ چوک میں موٹر سائیکل حادثے میں ایک ، شیرگڑھ، پاکستان ڈپو کے قریب کار اور موٹر سائیکل کے تصادم میں ایک، بغدادہ ٹی بی ہسپتال کے قریب دو موٹر سائیکلوں کے تصادم میں ایک اور بخشالی سور پل کے قریب چنگچی الٹنے سے بھی ایک شخص زخمی ہو گیا ۔