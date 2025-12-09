صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محتسب کی ٹیم12دسمبرکو کوٹلی میں کھلی کچہر ی لگا ئے گی

  • اسلام آباد
وفاقی محتسب کی ٹیم12دسمبرکو کوٹلی میں کھلی کچہر ی لگا ئے گی

اسلام آباد(خصوصی نامہ نگار) وفاقی محتسب اعجازاحمدقریشی کی ہدایت پر وفاقی محتسب کے ڈائریکٹرجنرل محمداشفاق احمد اورکنسلٹنٹ خالدسیال پر مشتمل وفاقی محتسب کی ٹیم12دسمبر کو دن دس بجے پی ڈبلیوڈی ریسٹ ہاؤس کوٹلی آزادجموں وکشمیرمیں کھلی کچہر ی لگا ئے گی۔۔۔

جس میں وفاقی اداروں کے مقامی افسران بھی موجودہوں گے ۔ وفاقی محتسب کے افسران، وفاقی اداروں کے خلاف شکایات سن کران کے ازالے کے لئے متعلقہ اداروں کوموقع پرہی ہدایات دیں گے ۔ وفاقی محتسب نے بجلی،گیس، نا درا، بینظیرانکم سپورٹس پروگرام، پاسپورٹ آفس، پوسٹل لائف انشورنس، سٹیٹ لائف انشورنس کا رپوریشن اور پاکستان پوسٹ آ فس سمیت وفاقی اداروں کے مقا می سر براہان کو کھلی کچہر ی میں شر یک ہو نے کی ہدایت کی ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شمالی لاہورپیکیج ،8منصوبوں پر 3ارب 65 کروڑخرچ ہونگے

9اے ایس آئیز ودیگرکی درخواستوں پر ریلیف کا حکم

بلاول ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنیں گے :گورنر

20چوکی انچارجز کے تبادلے

200کنال قیمتی اراضی واگزار

قتل پرعمر قید پانیوالے دو بھائی بری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس