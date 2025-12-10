اسلام آباد، 5اشتہاریوں سمیت 15افراد گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 5اشتہاریوں سمیت 15جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔
اس سلسلے میں سیکرٹریٹ، مارگلہ، رمنا، گولڑہ، نون، کھنہ، کورال اور تھانہ سہالہ پولیس نے 10ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 1,340گرام چرس، آئس اور مختلف بور کے سات پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران پانچ مجرمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔