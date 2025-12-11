صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیرانسانی تشدد کی 2ویڈیوز وائرل، ملزم کی تلاش شروع

  • اسلام آباد
غیرانسانی تشدد کی 2ویڈیوز وائرل، ملزم کی تلاش شروع

راولپنڈی (این این آئی) جڑواں شہروں میں جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے نوجوانوں پر تشدد اور غیر انسانی سلوک کی دو ویڈیوز وائرل ہونے کے۔۔۔

 بعد راولپنڈی پولیس حرکت میں آگئی۔ پولیس نے ویڈیوز سامنے آنے کے بعد چھان بین شروع کرتے ہوئے ملزم کی تلاش تیز کر دی ہے۔ ایک ویڈیو میں نوجوان آدھے سر سے گنجا اور نیم برہنہ دیکھا جاسکتا ہے جبکہ دوسری ویڈیو میں ایک شخص کو ہاتھ اوپر باندھ کر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ پولیس کے مطابق بلال نامی ملزم کے خلاف ڈکیتی سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یونین کونسل بھاگٹانوالہ میں مفت ریڑھیاں فراہم کرنے کیلئے قرعہ اندازی

فیسکو کی بے ہنگم سپلائی لائنیں ،کسی بھی وقت سانحہ ہونیکا خطرہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی نے ایک ہزار لٹر دودھ تلف کر دیا

نامعلوم افراد نے ٹیلر ماسٹر کو گھر کی دہلیز پر گولی مار دی

تیز رفتار کار راہگیرسے ٹکرا کر ڈیوائیڈر کے جنگلے پر چڑھ گئی ،زخمی کی حالت نازک

11 سالہ بچے سے مبینہ زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن