صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این ایف سی ،جی بی کو بھی شیئر کی فراہمی لازمی ، نگران وزیر اعلیٰ

  • اسلام آباد
این ایف سی ،جی بی کو بھی شیئر کی فراہمی لازمی ، نگران وزیر اعلیٰ

صوبے کی تعمیر و ترقی کیلئے منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے ،جسٹس (ر) یار محمد

گلگت (اے پی پی) نگران وزیر اعلی گلگت بلتستان جسٹس (ر) یار محمد نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی جانب سے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کے حوالے سے دیئے جانے والے محکمانہ بریفنگ کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان میں پایہ دار ترقی اور ترقیاتی عمل کو تیز کرنے کیلئے این ایف سی فارمولے کے تحت گلگت بلتستان کو بھی شیئر کی فراہمی لازمی ہے ۔ وزیر اعظم پاکستان سے خصوصی سفارش کی جائے گی کہ گلگت بلتستان کو این ایف سی فارمولے کے تحت شیئر دیا جائے ۔ پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کا محکمہ صوبے کی تعمیر و ترقی میں انتہائی اہم ہے ۔ صوبے کی تعمیر و ترقی کے سفر کو تیز کرنے کیلئے ٹارگٹڈ منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائی جائے ۔ نگران وزیر اعلی نے کہا کہ بے روزگاری پر قابو پانے کیلئے پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کرنا ہوگا، جس کیلئے حکمت عملی مرتب کی جائے ۔ گلگت بلتستان میں جاری بجلی بحران کے مستقل حل کیلئے زیر تعمیر تمام پاور پروجیکٹس کی ریلیز کو بلاتعطل فراہمی اور ان منصوبوں کی مقررہ مدت میں ہر صورت تعمیر یقینی بنایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا پارکوں کا دورہ ، بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا

بروقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائیگا: ڈاکٹر نوید عاطف

شورکوٹ:سپیشل افراد میں معاون آلات اور وہیل چیئرز تقسیم

مصباح طلعت کا گورنمنٹ گرلز ہائی سکول سیٹلائٹ ٹاؤن چنیوٹ کا دورہ

ماموں کانجن کے علاقے بلال ٹاؤن میں 18 سالہ ذہنی معذور نوجوان نے پٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگا لی

جھنگ : جرائم پیشہ عناصر کے خلاف پو لیس کی کارروائیاں تیز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن