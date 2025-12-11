صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
اسلام آباد، 4اشتہاریوں سمیت 15جرائم پیشہ افراد گرفتار

مارگلہ، کراچی کمپنی، ترنول، سبزی منڈی، کھنہ، لوہی بھیرمیں کارروائیاںملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث چار اشتہاریوں سمیت 15جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں مارگلہ، کراچی کمپنی، رمنا، ترنول، سبزی منڈی، کھنہ، لوہی بھیر اور تھانہ بہارہ کہو پولیس نے 11ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 737گرام آئس، 312گرام ہیروئن، مختلف بور کے تین پستول اور دو عدد رائفلیں معہ ایمونیشن برآمد کر لیں، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چار مجرمان کی گرفتاری عمل میں لا ئی گئی۔

 

