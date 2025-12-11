اسلام آباد، 4اشتہاریوں سمیت 15جرائم پیشہ افراد گرفتار
مارگلہ، کراچی کمپنی، ترنول، سبزی منڈی، کھنہ، لوہی بھیرمیں کارروائیاںملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، مقدمات درج
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث چار اشتہاریوں سمیت 15جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں مارگلہ، کراچی کمپنی، رمنا، ترنول، سبزی منڈی، کھنہ، لوہی بھیر اور تھانہ بہارہ کہو پولیس نے 11ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 737گرام آئس، 312گرام ہیروئن، مختلف بور کے تین پستول اور دو عدد رائفلیں معہ ایمونیشن برآمد کر لیں، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران چار مجرمان کی گرفتاری عمل میں لا ئی گئی۔