صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،80ہزار لٹر مضر صحت دودھ تلف

  • اسلام آباد
فوڈ اتھارٹی کی کارروائی،80ہزار لٹر مضر صحت دودھ تلف

کارروائی سیکٹر آئی ٹین میں کی گئی، 2افراد گرفتار، دکانیں سیل،مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے کارروائی میں 80ہزار لٹر جعلی دود ھ تلف کر دیا، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہرہ صدیق کی سربراہی میں آئی 10میں کارررائی کی گئی۔ طویل ریکی کے بعد فوڈ سیفٹی ٹیموں اور ویجیلنس ٹیموں نے گاڑیوں، سپلائرز اور یونٹس کا پتہ لگا لیا، ملزمان رہائشی علاقوں میں چھپ کر اصلی جیسا جعلی دودھ تیار کر رہے تھے۔ پائوڈر کیمیکل سے تیار گاڑھا محلول ٹینکروں میں لوڈ کر کے برف سے بھر کر جعلی دودھ تیار کیا جاتا تھا۔ موقع پر دو افراد کو گرفتار کر لیا گیا، مقدمات درج کیے گئے، دکانیں بند اور گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مسیحی آبادیوں، قبرستانوں اور چرچز میں صفائی کا آغاز

بھٹوں پر ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پرکارروائی، جرمانہ

میپکو، رینجرز اور پولیس کا بجلی چوروں کیخلاف آپریشن

میلسی میں ٹریفک جام، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ

سگریٹ کی غیر قانونی فروخت کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن