ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری درخواستوں پر احکامات جاری
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز علی رضا نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل کی فوری دادرسی کو یقینی بنانے کیلئے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔۔۔
شہریوں نے اپنے مسائل کے حل کیلئے اپنی شکایات پیش کیں، شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کیلئے متعلقہ افسران کو مارک شدہ درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں قانونی کارروائی کرکے رپورٹ پیش کرنے کے احکامات جاری کئے۔ ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ اسلام آ باد پولیس خو اتین اور بچوں پر تشدد کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔