صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور ترکیہ آزمائے ہوئے قابل اعتماد دوست، علیم خان

  • اسلام آباد
پاکستان اور ترکیہ آزمائے ہوئے قابل اعتماد دوست، علیم خان

برصا چیمبر کے ترک وفد سے ملاقات، دفاع، مواصلات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ قابل اعتماد دوست ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور تاریخی نوعیت کے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار گزشتہ روز ترکیہ کے شہر برصا چیمبر کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ملاقات کے دوران دفاع، مواصلات، ایروسپیس، فوڈ، آٹو موبائل اور مینوفیکچرنگ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور خصوصی طور پر بزنس ٹو گورنمنٹ (B2G)روابط کو مضبوط کرنے پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ شرکاء نے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کو آگاہ کیا کہ وفد میں شامل تمام کمپنیاں ملگیم فریگیٹ منصوبے میں حصہ دار ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان صنعتی تعاون کی اسٹریٹیجک گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ترکیہ کے معروف مالیاتی ادارے زیراعت بینک کو پاکستان میں برانچ کھولنے کی اجازت دی جائے گی جس سے دوطرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ وزیر مواصلات نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ مشکل لمحات میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، حالیہ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:حیات والد سے جائیداد مانگنے کیلئے من گھڑت موقف ، بیٹے کو جرمانہ

ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزو لیشن کمیٹی نے 12 جائیدادوں کا قبضہ دلا دیا

قمر زمان کائرہ کی وسیم الحسن نقوی سے ملاقات ، والدہ کی وفات پر تعزیت

گیپکو کی نجکاری کیخلاف قلم چھوڑ ہڑتال ، دفاتر کی تالا بندی

احمد نگر چٹھہ:تجاوزات کے خاتمے کیلئے 24 گھنٹے کا الٹی میٹم

غیر قانونی رہائشی سکیم بنانے پر ڈویلپر صدر وسیکرٹری ڈ ی سی کالونی پر مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن