برٹش کونسل کے زیراہتمام عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں تربیتی ورکشاپ

  • اسلام آباد
مردان (نمائندہ دنیا) برٹش کونسل اور وزیرِاعظم گرین یوتھ موومنٹ کے اشتراک سے پاکستان یوتھ لیڈرشپ انیشیٹو کے۔۔۔

 تحت منعقدہ پانچ روزہ تربیتی ورکشاپ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں اختتام پذیر ہو گئی۔ اختتامی روز وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی وائی ایل آئی جیسے پروگرام نوجوانوں کو اعتماد، قائدانہ مہارتوں اور عملی علم سے آراستہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ورکشاپ کے شرکاء کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے سرٹیفیکیٹس اور شیلڈز تقسیم کیں۔ 

 

