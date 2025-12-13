صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اربوں کی 712کنال سے زائد قیمتی سرکاری اراضی واگزار

  • اسلام آباد
ڈپٹی ڈی جی انفورسمنٹ آپریشن کی نگرانی کر رہی،انتظامیہ اور پولیس کی مدد بھی حاصل

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت کے مختلف مقامات پر سی ڈی اے کی طرف سے غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو سے ملحقہ علاقے میں انسداد تجاوزات آپریشن کے دوران ابتک اربوں روپے مالیت کی 712کنال سے زائد قیمتی سرکاری اراضی واگزار کروا لی گئی۔ ایک ماہ سے زائد عرصہ سے جاری انسداد تجاوزات آپریشن کے دوران جامع حکمت عملی کے تحت غیر قانونی قابضین سے اراضی کو واگزار کروایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی ڈی جی انفورسمنٹ ڈاکٹر انعم فاطمہ اس گرینڈ آپریشن کی مسلسل نگرانی خود کر رہی ہیں۔ جبکہ آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن سے اے ڈی سی جی صاحبزادہ یوسف اور اسلام آباد پولیس سے ایس پی سلیمان بھی آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور منظم منصوبہ بندی کیلئے غیر قانونی قبضوں اور تعمیرات کیخلاف کارروائیاں انتہائی ضروری ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ غیر قانونی تعمیرات و تجاوزات کے خاتمے اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ 

 

