صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں 4روزہ قومی ویکسی نیشن مہم کا آغاز

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں 4روزہ قومی ویکسی نیشن مہم کا آغاز

فیض آباد اڈے پر افتتاحی تقریب ، مسافر بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے شہر بھر میں 4لاکھ 61ہزار 125بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں چار روزہ قومی پولیو و یکسی نیشن مہم کا آغاز گزشتہ روز ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر فیض آباد بس اڈے پر مسافر بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کے مطابق اس مہم کے دوران شہر بھر میں 4لاکھ 61ہزار 125بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس عظیم کام کو سرانجام دینے کیلئے 7062ورکرز اور 805سپروائزرز پر مشتمل خصوصی پولیو ٹیمز تعینات کی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین پلائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر کے تمام اہم عوامی مقامات جیسے بس اڈوں، ریلوے سٹیشنز، سکولوں اور ہسپتالوں پر بھی پولیو ویکسی نیشن کی خصوصی کاؤنٹرز قائم کیے جائیں گے تاکہ کوئی بھی بچہ اس زندگی بخش ویکسین سے محروم نہ رہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ ہائیکورٹ : نئی نمبر پلیٹس کی تنصیب کے خلاف درخواست مسترد

مکالمے سے تنازعات ختم کرنے کی کوششیں ضروری ،گورنر

میٹرک آرٹس کے طلبہ کو انٹر پری میڈیکل و انجینئرنگ میں داخلے کی اجازت

گلستانِ جوہر میں بجلی کی چوری کے خلاف میگا آپریشن

عسکری اداروں میں خود احتسابی کی اچھی روایت قائم، تنظیم اسلامی

گیس دھماکہ،3افراد زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ریاست‘ سماج اور انسانی جان کی حرمت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
افسوس! صد افسوس!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بیٹی نے ماں کا نوبیل پرائز وصول کیا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘امید کی کرن…(1)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلاول بھٹو‘ صوبہ کراچی اور زرعی انکم ٹیکس
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس!
مفتی منیب الرحمٰن