اسلام آباد کی ماتحت عدالتوں میں موک ایکسرسائز کا انعقاد
پولیس، سکیورٹی برانچ، بم ڈسپوزل سکواڈ سمیت متعلقہ اداروں نے حصہ لیا دہشت گرد کو پکڑنے اور عدالت کے مختلف حصوں کو کلیئر کرنے کا عملی مظاہرہ
اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے) ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں سکیورٹی اداروں کی جانب سے دہشت گردی سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کیلئے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، پولیس، ڈولفن فورس، سکیورٹی برانچ، بم ڈسپوزل سکواڈ سمیت متعلقہ اداروں نے حصہ لیا۔ مشق کے دوران دہشت گرد کو پکڑنے اور عدالت کے مختلف حصوں کو کلیئر کرنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ سکیورٹی اہلکاروں نے ججز چیمبرز، وکلاء ہال اور دیگر حساس مقامات کو فرضی سرچ آپریشن کے تحت محفوظ قرار دیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے بھی حصہ لیا اور زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی عملی تربیت کا مظاہرہ کیا۔ بم ڈسپوزل سکواڈ نے ممکنہ دھماکہ خیز مواد کی تلاش اور ناکارہ بنانے کا طریقہ کار بھی دکھایا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے مشق کا جائزہ لیا اور سکیورٹی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس دوران سائلین اور وکلاء کا عدالت میں داخلہ مکمل طور پر بند رکھا گیا۔