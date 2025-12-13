صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد پولیس، افسروں کی ترقی کی سفارشات آئی جی کو ارسال

  • اسلام آباد
اسلام آباد پولیس، افسروں کی ترقی کی سفارشات آئی جی کو ارسال

ترقی ہر افسر کا حق ،سنیارٹی کے مطابق خالی سیٹوں پر پرموٹ کیا جائیگا،آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں ڈیپارٹمنٹل پرموشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، کمیٹی نے پولیس افسران کے سروس ریکارڈ کا جائزہ لیا، کمیٹی نے اچھے ریکارڈ کے حامل پولیس افسران کی ترقی کی سفارشات آئی جی کو بھجوا دیں، آئی جی اسلام آباد کی منظوری کے بعد پولیس افسران کی اگلے عہدوں پر ترقیوں کا نو ٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا، آئی جی نے کہا کہ محکمانہ ترقی ہر پولیس افسر کا بنیادی حق ہے، تمام محکمانہ ترقی کے کورس پاس کرنے والے والے افسران کو ان کی سنیارٹی کے مطابق خالی سیٹوں پر پرموٹ کیا جائے گا اور یہ سلسلہ تمام خالی سیٹیں مکمل ہونے تک جاری رہے گا۔

 

