اسلام آباد پولیس، افسروں کی ترقی کی سفارشات آئی جی کو ارسال
ترقی ہر افسر کا حق ،سنیارٹی کے مطابق خالی سیٹوں پر پرموٹ کیا جائیگا،آئی جی
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں ڈیپارٹمنٹل پرموشن کمیٹی کا اجلاس ہوا، کمیٹی نے پولیس افسران کے سروس ریکارڈ کا جائزہ لیا، کمیٹی نے اچھے ریکارڈ کے حامل پولیس افسران کی ترقی کی سفارشات آئی جی کو بھجوا دیں، آئی جی اسلام آباد کی منظوری کے بعد پولیس افسران کی اگلے عہدوں پر ترقیوں کا نو ٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا، آئی جی نے کہا کہ محکمانہ ترقی ہر پولیس افسر کا بنیادی حق ہے، تمام محکمانہ ترقی کے کورس پاس کرنے والے والے افسران کو ان کی سنیارٹی کے مطابق خالی سیٹوں پر پرموٹ کیا جائے گا اور یہ سلسلہ تمام خالی سیٹیں مکمل ہونے تک جاری رہے گا۔