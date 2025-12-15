صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موسمی حالات کے پیش نظر جی بی میں الیکشن ملتوی کئے جائیں، اسلامی تحریک پاکستان

  • اسلام آباد
موسمی حالات کے پیش نظر جی بی میں الیکشن ملتوی کئے جائیں، اسلامی تحریک پاکستان

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) اسلامی تحریک پاکستان گلگت بلتستان کے صوبائی صدر شیخ مرزا علی نے بیان میں کہا ہے کہ۔۔۔

 الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان نے صوبائی اسمبلی برائے 2026-2031 کے انتخابات کیلئے دوسری مرتبہ شیڈول جاری کرتے ہوئے پولنگ عملہ کی تعیناتی بھی عمل میں لائی گئی ہے جبکہ مقامی موسمی حالات کی شدت میں انتخابات کا امکان بہت کم ہے، اس لئے چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے دفتر سے جاری انتخابی شیڈول پر نظرثانی کر کے ووٹروں کی بھرپور شرکت کو یقینی بنایا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں غیر قانونی رکشہ و ویگن سٹینڈز نے ٹریفک نظام مفلوج کر دیا، حادثات میں اضافہ

شہر کی 6 بڑی شاہرات پر ٹریفک سائن بورڈز نصب کرنے کی منظوری

ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ گیم چینجر ہوگا، سلطان باجوہ

جڑانوالہ میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں

پولیس چوکی 17 گھگھ میں نمبرداروں کے ساتھ اہم میٹنگ

المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام فری آئی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر