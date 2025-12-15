گورنمنٹ گرلز کالج راولپنڈی میں روڈ سیفٹی ورکشاپ کا انعقاد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس ٹریفک ڈویژن کی جانب سے مختلف تعلیمی اداروں اور نجی مراکز میں شہریوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے متعلق آگاہی فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔
اس سلسلے میں سی ٹی او کیپٹن (ر) حمزہ ہمایوں کی ہدایات پر ایجوکیشن ونگ کی جانب سے گورنمنٹ ڈگری کالج خواتین راولپنڈی میں ٹریفک قوانین سے آگاہی کے حوالے سے ایک روزہ روڈ سیفٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، ورکشاپ میں 300سے زائد طالبات نے شرکت کی، جن کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک قوانین سمیت دوران ڈرائیونگ موبائل سننے کے خطرات اور دیگر ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہی فراہم کی گئی۔