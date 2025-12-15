صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی ای، ترقی، ہائر ٹائم سکیل میں سنگین بے ضابطگیاں

  • اسلام آباد
ایف ڈی ای، ترقی، ہائر ٹائم سکیل میں سنگین بے ضابطگیاں

ایس ایس ٹی اساتذہ کا امتیازی سلوک پر اظہار تشویش،اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی نظامت تعلیمات کے تحت خدمات انجام دینے والے ایس ایس ٹی اساتذہ نے پروموشن اور ہائر ٹائم سکیل کے معاملے میں سنگین بے ضابطگیوں اور امتیازی سلوک پر گہری تشویش کا اظہارکرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں 14دسمبر 2022کو ترقی دی گئی تھی اور اس وقت یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ایک سال بعد ہائر ٹائم سکیل جاری کر دیا جائے گا، جیسا کہ ماضی کا معمول رہا ہے، مگر ان کے بیچ کے ساتھ متعدد غیر منصفانہ اقدامات کیے گئے۔ اپنی درخواست میں اساتذہ نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں جائز حق دیتے ہوئے گریڈ اٹھارہ کی ہائر ٹائم سکیل پروموشن کی موثر تاریخ 27اگست 2022سے مقرر کی جائے تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نالے کی عدم صفائی کولو روڈ پر پانی جمع ٹراما سنٹر تک رسائی محال

منڈی بہاؤالدین:غفلت پر تفتیش افسر ،ہیڈ محرر ، سنتری معطل

نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلوانوں کا گوجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال

سنی علما کو نسل کا یو م صدیق اکبر ؓ سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ

حافظ آباد:دیوار مہربان سے اشیا حاصل کرنیوالوں کا رش

وزیر بلدیات کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،کام تیز کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر