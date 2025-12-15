مذہبی مقامات کی سکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائیگا،سی پی او
430سے زائد سکیورٹی اہلکار تعینات، امن و امان کو ہر صورت برقرار رکھا جائیگا
راولپنڈی (اے پی پی) راولپنڈی پولیس نے گرجا گھروں کی سکیورٹی کو یقینی بنانے کیلئے موثر انتظامات مکمل کر لیے ہیں جس کے تحت 430سے زائد افسران اور جوان ڈیوٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ترجمان کے مطابق گرجا گھروں پر پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے جبکہ تھانوں کی موبائلز، ایلیٹ فورس اور ڈولفن فورس کی خصوصی ٹیمیں مسلسل گشت کر رہی ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بروقت نمٹا جا سکے۔ سی پی او نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے جس کیلئے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ مذہبی مقامات کی سکیورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔