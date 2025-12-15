صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر رجسٹرڈ گاڑیوں، موٹرسائیکلوں کیخلاف کارروائیاں تیز کرنیکی ہدایت

  • اسلام آباد
ایس ایس پی آپریشنز کا مختلف ناکوں،گرجا گھروں کادورہ،سکیورٹی امور کا جائزہ لیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ایس ایس پی آپریشنز قاضی علی رضا نے ناکہ جات اورگرجا گھروں کا دورہ کیا، ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران و جوانوں سے ملاقات کی اور سکیورٹی امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ وہ ہمہ وقت الرٹ رہیں اور جرائم پیشہ عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے، ناکہ جات پر سکیورٹی انتظامات مزید سخت کرنے اور مشکوک گاڑیوں و موٹر سائیکلوں کی موثر چیکنگ کو یقینی بنانے کیلئے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ناکہ جات پر اضافی نفری اور موبائل یونٹس تعینات کر دئیے گئے ہیں تاکہ سکیورٹی اور گشت کے عمل کو مزید مضبوط بنایا جاسکے، انہوں نے غیر رجسٹرڈ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی، مشکوک افراد اور گاڑیوں کی ہر صورت مکمل چیکنگ کی جائے، انہوں نے کہا کہ امن و امان میں خلل ڈالنے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

