مضبوط جمہوریت کیلئے خواتین کی شمولیت ضروری، شازیہ رضوان

  • اسلام آباد
مضبوط جمہوریت کیلئے خواتین کی شمولیت ضروری، شازیہ رضوان

خواتین کارکن پارٹی پالیسیوں اور عوامی خدمات کو سوشل میڈیا کے ذریعے اجاگر کریں،خطاب

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب شازیہ رضوان نے کہا ہے کہ خواتین کی سیاسی شمولیت کے بغیر مضبوط اور متحرک جمہوریت کا قیام ممکن نہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہزارہ کالونی میں ن لیگ کی خواتین کی ممبر سازی مہم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے پی پی 16میں تنظیم سازی کے حوالے سے سوشل میڈیا ٹیم کے زیرِ اہتمام خواتین کے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا جدید دور کا مؤثر ہتھیار ہے اور خواتین کو چاہیے کہ وہ مثبت اور تعمیری انداز میں پارٹی مؤقف کو عوام تک پہنچائیں۔ انہوں نے خواتین کارکنان پر زور دیا کہ وہ پارٹی کی پالیسیوں اور عوامی خدمات کو سوشل میڈیا کے ذریعے اجاگر کریں۔ 

