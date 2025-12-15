صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر مملکت خزانہ کا زیر تعمیر لِلہ جہلم روڈ کا دورہ، جلد تکمیل کی ہدایت

  • اسلام آباد
وزیر مملکت خزانہ کا زیر تعمیر لِلہ جہلم روڈ کا دورہ، جلد تکمیل کی ہدایت

منصوبے بارے بریفنگ، منصوبوں کیلئے فنڈز کی بروقت فراہمی کو یقینی بنائینگے، بلال اظہر

کھیوڑہ (نمائندہ دنیا) وزیر مملکت خزانہ و ریلوے بلال اظہر کیانی نے زیر تعمیر لِلہ جہلم روڈ منصوبے کا جائزہ لیا۔ منصوبے کے انچارج انجینئرز اور افسران سے تفصیلی بریفنگ لی، تعمیراتی کام میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ لِلہ جہلم روڈ کا منصوبہ خطے کی ترقی اور عوام کی سہولت کیلئے انتہائی اہم ہے، انہوں نے اس بات پر زور د یا کہ تمام ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر اعلیٰ ترین معیار کے مطابق مکمل کی جائے اور انہیں مقررہ مدت کے اندر پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ حکومت ترقیاتی منصوبوں کیلئے فنڈز کی بروقت فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں غیر قانونی رکشہ و ویگن سٹینڈز نے ٹریفک نظام مفلوج کر دیا، حادثات میں اضافہ

شہر کی 6 بڑی شاہرات پر ٹریفک سائن بورڈز نصب کرنے کی منظوری

ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ گیم چینجر ہوگا، سلطان باجوہ

جڑانوالہ میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئیں

پولیس چوکی 17 گھگھ میں نمبرداروں کے ساتھ اہم میٹنگ

المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام فری آئی کیمپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر