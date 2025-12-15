صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آثارِ قدیمہ کی تحقیق، تحفظ کے فروغ کیلئے پرعزم، اورنگزیب کچھی

  • اسلام آباد
آثارِ قدیمہ کی تحقیق، تحفظ کے فروغ کیلئے پرعزم، اورنگزیب کچھی

پاکستان اور اٹلی کے درمیان آثارِ قدیمہ اور ثقافتی ورثے میں شراکت داری قابل ستائش

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کچھی نے سوات میں اطالوی آثارِ قدیمہ مشن کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے پاکستان اور اٹلی کے درمیان آثارِ قدیمہ اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے حوالے سے دیرینہ شراکت داری کو سراہا اور اسے مشترکہ تاریخی ورثے کے تحفظ کیلئے نہایت اہم قرار دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون، تعلیمی تبادلوں اور ادارہ جاتی روابط کو مزید فروغ دینے کیلئے جاری اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان آثارِ قدیمہ کی تحقیق، تحفظ اور تعلیم کے فروغ کیلئے پرعزم ہے اور اس شعبے میں اٹلی کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ تقریب اٹلی کی انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار میڈیٹیرینین اینڈ اورینٹل سٹڈیز کے زیراہتمام منعقد کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نالے کی عدم صفائی کولو روڈ پر پانی جمع ٹراما سنٹر تک رسائی محال

منڈی بہاؤالدین:غفلت پر تفتیش افسر ،ہیڈ محرر ، سنتری معطل

نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلوانوں کا گوجرانوالہ پہنچنے پر شاندار استقبال

سنی علما کو نسل کا یو م صدیق اکبر ؓ سرکاری سطح پر منانے کا مطالبہ

حافظ آباد:دیوار مہربان سے اشیا حاصل کرنیوالوں کا رش

وزیر بلدیات کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،کام تیز کرنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر