آثارِ قدیمہ کی تحقیق، تحفظ کے فروغ کیلئے پرعزم، اورنگزیب کچھی
پاکستان اور اٹلی کے درمیان آثارِ قدیمہ اور ثقافتی ورثے میں شراکت داری قابل ستائش
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کچھی نے سوات میں اطالوی آثارِ قدیمہ مشن کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے پاکستان اور اٹلی کے درمیان آثارِ قدیمہ اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے حوالے سے دیرینہ شراکت داری کو سراہا اور اسے مشترکہ تاریخی ورثے کے تحفظ کیلئے نہایت اہم قرار دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون، تعلیمی تبادلوں اور ادارہ جاتی روابط کو مزید فروغ دینے کیلئے جاری اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان آثارِ قدیمہ کی تحقیق، تحفظ اور تعلیم کے فروغ کیلئے پرعزم ہے اور اس شعبے میں اٹلی کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ تقریب اٹلی کی انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار میڈیٹیرینین اینڈ اورینٹل سٹڈیز کے زیراہتمام منعقد کی گئی۔