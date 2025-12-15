صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشی استحکام کیلئے پالیسیاں بنانیکی ضرورت، سیدال خان

  • اسلام آباد
معاشی استحکام کیلئے پالیسیاں بنانیکی ضرورت، سیدال خان

قیمتی قدرتی وسائل کا مؤثر استعمال کرکے ملک ترقی کی راہ پر گامزن کیا جاسکتا ہےڈپٹی چیئر مین سینیٹ سے مختلف وفود کی ملاقات، عوامی ریلیف بارے تبادلہ خیال

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان سے پارلیمنٹ ہاؤس میں مختلف وفود نے ملاقات کی جس میں معاشی، سیاسی صورتحال اور عوامی ریلیف سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اسلام آباد، بلوچستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، چمن چیمبر آف کامرس کے نمائندوں کے علاوہ وکلا، طلبہ، پروفیسرز، قبائلی عمائدین، ڈاکٹرز، سابق بیوروکریٹس، نوجوانوں، گولڈ اور منرلز کمپنیوں کے نمائندے، سابق و موجودہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی شریک تھے۔ وفود نے بزنس کمیونٹی کو درپیش مسائل اور مائنز اینڈ منرلز کے شعبے کی ترقی سے متعلق اپنی تجاویز پیش کیں۔ سیدال خان نے کہا قیمتی قدرتی وسائل کے مؤثر استعمال سے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جاسکتا ہے۔ حکومت اور متعلقہ اداروں کو مل کر ایسی پالیسیاں تشکیل دینی چاہئیں جن سے قومی معیشت مستحکم ہو اور عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کیا جاسکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ملز مالکان نے ٹرانسپورٹ ہڑتال کی آڑ میں 10 کلو والے تھیلے غائب کردیئے ناقص آٹا سپلائی

غیر ملکی کا ضلع خوشاب میں غیر قانونی قیام جرم ہے ،عمارہ شیرازی

حضرت ابوبکر صدیق ؓ کی یوم وفات پر ریلی ، صحابہ کرام ؓکے ایام سرکاری طور پر منا نے ، عام تعطیل کا مطالبہ

رحمان پورہ درباروالی گلی اور نذیرکالونی میں سیور یج بندش

26سو لٹر ملاوٹی اور غیر معیاری دودھ تلف کر دیا گیا

ہارون الیون نے دوستانہ کرکٹ میچ میں ذوالنورین الیون کو ہرا دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر