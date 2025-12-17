صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،7مشکوک افراد تھانے بند

  • اسلام آباد
225افراد،99گھروں،27دکانوں ،52موٹر سائیکل ،19گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے آ بپا رہ، شہزاد ٹا ؤن اور تھا نہ نو ن کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 225افراد،99گھروں،27دوکانوں اور ہوٹلوں ،52موٹر سائیکل اور19گاڑیوں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے سات مشکوک افراد اورموٹر سائیکل کوتھانہ منتقل کر دیا گیا۔ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔

