اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،7مشکوک افراد تھانے بند
225افراد،99گھروں،27دکانوں ،52موٹر سائیکل ،19گاڑیوں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے آ بپا رہ، شہزاد ٹا ؤن اور تھا نہ نو ن کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران 225افراد،99گھروں،27دوکانوں اور ہوٹلوں ،52موٹر سائیکل اور19گاڑیوں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے سات مشکوک افراد اورموٹر سائیکل کوتھانہ منتقل کر دیا گیا۔ایس ایس پی آپریشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔