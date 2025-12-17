صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،دھواں چھوڑنے والی 12گاڑیاں تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،دھواں چھوڑنے والی 12گاڑیاں تھانے بند

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) فضائی آلودگی پر قابو پانے کیلئے اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے وہیکل ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم کے تحت شہر بھر میں انسپکشن اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈائون تیز کر دیا ہے۔

 15روزہ کارکردگی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 6ہزار 254گاڑیوں کی ایمیشن انسپکشن کی گئی اور معیار پر پورا اترنے والی گاڑیوں کو ایمیشن سٹیکرز جاری کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 486گاڑیوں کو ایمیشن سٹیکرز فراہم کیے گئے ، مختلف کارروائیوں کے دوران 12ایسی گاڑیوں کو جو مقررہ حد سے زیادہ دھواں چھوڑ رہی تھیں تھانے منتقل کر دیا گیا۔ اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے چیف ٹریفک آفیسر عرفان میمن کا کہنا ہے کہ ٹیمز کی جانب سے شہر بھر میں انسپکشن کا عمل تیزی سے جاری ہے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے کا نجی کمپنیوں سے ملکر تجارتی مراکز بنانے کا فیصلہ

یونیورسٹی آف لیسٹر برطانیہ کے وفد کا دنیا نیوز ہیڈ آفس کا دورہ

ٹیوٹا ہاسپی ٹیلٹی کاکانووکیشن 92طلبہ میں اسناد تقسیم

تیسری سالانہ یونیک انٹر سکول ایروبکس اینڈ جمناسٹک چیمپئن شپ کا انعقاد

توانائی کے منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانیکی ہدایت

ستھرا پنجاب ماڈل کے طور پر دیکھا جا رہا:وزیر بلدیات

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر