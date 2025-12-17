صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ 6ماہ میں مکمل ہوگا ،کمشنر

  • اسلام آباد
کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ 6ماہ میں مکمل ہوگا ،کمشنر

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی عامر خٹک کی زیر صدارت کچہری چوک ری ماڈلنگ پراجیکٹ سے متعلق کانفرنس ہوئی، کمشنر نے کہا کہ پراجیکٹ معاہد ے کے تحت 18 ماہ میں مکمل ہونا تھا۔

  اب یہ  31مئی تک یعنی 6ماہ میں مکمل ہو گا۔دھمیال میں  فری قبرستان، شہریوں کی سہولت کے لیے طبی ٹیسٹوں کی لیبارٹری قائم کی جائے گی۔یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچا دیا جائے گا۔منصوبے کی پیش رفت، لاگت، تکمیل کی مدت اور شہری سہولیات پر بریفنگ دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر ہائی وے راؤ طاہر نے بتایا کہ کچہری چوک ریموڈلنگ پراجیکٹ کی مجموعی لاگت 33 ارب روپے ہے ۔ انیکسی چوک فلائی اوور اور انڈر پاس پر 3.9 ارب روپے ، کچہری چوک انڈر پاس و فلائی اوور پر 5.9 ارب روپے جبکہ افتخار جنجوعہ چوک انڈر پاس پر 2.6 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 31 کنال اراضی استعمال کی جا رہی ہے ۔ جناح پارک میں 1.6 ارب روپے کی لاگت سے جدید پارکنگ پلازہ بھی تعمیر کیا جا رہا ہے ۔ عوامی سہولت کے لیے دھمیال قبرستان میں بلا معاوضہ تدفین کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ قبرستان قائم کیا جا چکا ہے اور آئندہ تین ماہ میں مکمل طور پر فعال ہو جائے گا جبکہ میونسپل کارپوریشن اس کی سروس فراہم کرے گی۔انہوں نے کہا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے طبی ٹیسٹوں کی لیبارٹری قائم کی جائے گی ، سرکاری ہسپتالوں کے دورے روزانہ کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔ رنگ روڈ منصوبہ 78 فیصد تک مکمل ہو چکا ہے اور آئندہ سال اس کی تکمیل متوقع ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نفرت انگیزی کیخلاف زیرو ٹالرینس پالیسی پر عمل ہوگا:آر پی او

ویزا فراڈ ، انسانی سمگلنگ میں ملوث خاتون سمیت 4 ملزم گرفتار

تتلے عالی :اشیا خورونوش کی مقررہ قیمتوں پردستیابی خواب

میٹرک ، انٹر امتحانات :ای مارکنگ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ

موبائل وین آج ڈسکہ میں ڈرائیونگ لائسنس جاری کریگی

کامونکے :جھگڑے سے دلبرداشتہ نوجوان نے کیمیکل پی لیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر