صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل جیل کی تعمیر و انتظام میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی ،آئی جی

  • اسلام آباد
ماڈل جیل کی تعمیر و انتظام میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائیگی ،آئی جی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) آئی جی پولیس علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ زیرِ تعمیر ماڈل جیل کے انتظامی، سکیورٹی اور آپریشنل امور کا جائزہ لیا۔

 انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ ماڈل جیل سے متعلق تمام انتظامات مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جائیں اور تعمیر و انتظام میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ماڈل جیل کو جدید سہولیات، مؤثر سکیورٹی نظام اور بین الاقوامی معیار کے مطابق قائم کیا جائے تاکہ قیدیوں کی بہتر نگہداشت، انسانی حقوق کے تحفظ، اصلاحی نظام کے فروغ اور قانون کی مکمل پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے ۔ اسلام آباد میں ٹریفک کے مؤثر انتظام، ٹریفک قوانین کے نفاذ، درپیش قانونی مسائل اور ان کے بروقت حل کا جائزہ لیا، انہوں نے سیف سٹی اسلام آباد کے کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریفک کی نگرانی، قوانین کی خلاف ورزیوں کی بروقت نشاندہی اور ٹریفک نظم و ضبط برقرار رکھنے میں سیف سٹی کے مؤثر کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے کا نجی کمپنیوں سے ملکر تجارتی مراکز بنانے کا فیصلہ

یونیورسٹی آف لیسٹر برطانیہ کے وفد کا دنیا نیوز ہیڈ آفس کا دورہ

ٹیوٹا ہاسپی ٹیلٹی کاکانووکیشن 92طلبہ میں اسناد تقسیم

تیسری سالانہ یونیک انٹر سکول ایروبکس اینڈ جمناسٹک چیمپئن شپ کا انعقاد

توانائی کے منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانیکی ہدایت

ستھرا پنجاب ماڈل کے طور پر دیکھا جا رہا:وزیر بلدیات

آج کے کالمز

ایاز امیر
کس چراغ کے گرد زمانہ گھومے ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پاکستان کا مسٹر پوتن
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (5)
شاہد صدیقی
جاوید حفیظ
پاکستان اور طالبان
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
چھپی قاتل ریاست
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سقوط ِڈھاکہ اور بنگلہ دیش
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر