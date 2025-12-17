چیئرمین سی ڈی اے سے یمنی سفیر کی ملاقات ،دو طرفہ تعلقات پر گفتگو
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا اور یمن کے سفیر مطاہر الصحابی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔
چیمبر کا وفد بھی ملا۔ یمنی سفیر نے پاکستان سے اپنی دلی وابستگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یمن اپنے برادر ملک پاکستان کو انتہائی قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ ڈپلومیٹک انکلیو کی اپ گریڈیشن اور مزید خوبصورت بنانے کیلئے اقدامات کر رہے ہیں۔ ادھر چیئرمین سی ڈی اے نے ممبر ہمراہ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے کا دورہ کیا، ادھر چیئرمین سی ڈی اے سے چیمبر آف کامرس اور سرمایہ کاروں سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کا مقصد 22, 23 اور 24 دسمبر، 2025 کو منعقد ہونے والی کمرشل اور رہائشی پلاٹوں کے نیلام عام میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کرنا تھا۔ سرمایہ کاروں کو آنے والے نیلام عام میں سرمایہ کاری کیلئے پیش کئے جانے والے پلاٹوں کے متعلق بریفننگ دی گئی۔