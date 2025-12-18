صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ،موسمی انفلوئنزا کی روک تھام کیلئے ایڈوائزری جاری

  • اسلام آباد
اسلام آباد ،موسمی انفلوئنزا کی روک تھام کیلئے ایڈوائزری جاری

اسلام آباد (نیوز رپورٹر )ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سیدہ راشدہ بتول نے اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے موسمی انفلوئنزا کی ۔۔۔

روک تھام کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی ہے ۔ وفاقی دارالحکومت کے رہائشی انفلوئنزا سے بچاو کے لئے خصوصی اقدامات کریں، انفلوئنزا ایک وائرل سانس کی بیماری ہے جو انفلوئنزا اے اور بی وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہے ۔ فلو سے بچائو کے لیے احتیاطی تدابیر جس میں،کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو رومال یا ٹشو پیپر سے ڈھانپ لیں۔ ہاتھ صاف پانی اور صابن کے ساتھ اچھی طرح دھوئیں۔آنکھوں،منہ اور ناک کو بار بار ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں۔

 

