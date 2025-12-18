صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائداعظم یونیورسٹی کی اراضی پر قبضہ ختم کرانے میں کردار ادا کرینگے ،چیئرمین سی ڈی اے

  • اسلام آباد
قائداعظم یونیورسٹی کی اراضی پر قبضہ ختم کرانے میں کردار ادا کرینگے ،چیئرمین سی ڈی اے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا سے وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی ڈاکٹر نیاز احمد کی ملاقات ہوئی۔۔۔

۔ قائداعظم یونیورسٹی کی اراضی سے متعلق مسائل اور دیگر انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یونیورسٹی کی اراضی کے سروے کرانے ، تجاوزات کی نشاندہی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ یونیورسٹی کی اراضی پر ہر طرح کی تجاوزات کے خاتمے کے لیے سی ڈی اے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن