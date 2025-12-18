صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہارہ کہو اور ملحقہ علاقوں میں 11 کے وی فیڈرز پر بیشتر مینٹینس ورکس مکمل ،آئیسکو چیف

  • اسلام آباد
بہارہ کہو اور ملحقہ علاقوں میں 11 کے وی فیڈرز پر بیشتر مینٹینس ورکس مکمل ،آئیسکو چیف

اسلام آباد(دنیا رپورٹ )چیف ایگزیکٹو آئیسکو چودھری خالد محمود نے سالانہ سسٹم مینٹننس پروگرام کے تحت 11 کے وی فیڈرز، 132 کے وی گرڈ سٹیشنز اور ٹرانسمیشن لائنز پر جاری مینٹینس پروگرام کے تحت جاری شٹ ڈاؤن اور۔۔۔

 بجلی بندش کی وجہ سے صارفین کو درپیش مشکلات کا نوٹس لیتے ہوئے آپریشن کنسٹریکشن اور جی ایس او فارمیشنز کو سسٹم مینٹننس پروگرام جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ بہارہ کہو، مری نتھیا گلی اور دیگر سیاحتی مقامات شامل ہیں کے پیشتر 11 کے وی فیڈرز پر مینٹیننس ورکس مکمل کر لئے گئے ہیں ۔

 

