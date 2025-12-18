صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی آئی اے کی نجکار ی کیخلاف آج اسلام آباد میں مظاہرہ ہوگا

  • اسلام آباد
پی آئی اے کی نجکار ی کیخلاف آج اسلام آباد میں مظاہرہ ہوگا

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائن کی نجکاری کے خلاف پیپلز یونیٹی آف پی آئی اے ایمپلائیز (سی بی اے ) کے زیراہتمام آج دو بجے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا ۔۔۔

جس میں پی آئی اے کے ملازمین شریک ہوں گے ۔ اس سے قبل پیپلز لیبر بیورو پاکستان کے انچارج اور پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن چوہدری منظور احمد صوبائی صدر نذر حسین شاہ، پیپلز یونیٹی کے مرکزی صدر ہدایت اللہ خان، رمضان لغاری، سہیل مختار اور دیگر راہنماؤں کے ہمراہ پریس کلب کے آڈیٹوریم میں نجکاری کے حوالے سے اہم پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن