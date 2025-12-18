چین آہنی دوست ،دو طرفہ سرمایہ کاری بڑھ رہی ،قیصرشیخ
ڈیجیٹل فنانس نوجوانوں کے کاروباری مواقع کو فروغ دے گا،چینی وفد سے گفتگو
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر شیخ سے فِنٹوپیا چین کے وفد کی ملاقات کی ۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور چین آہنی دوست ہیں اور دوطرفہ سرمایہ کاری تعاون مزید فروغ پا رہا ہے ،فِنٹوپیا وفد کا دورہ پاکستان ،چین بی ٹو بی سرمایہ کاری کانفرنس کے تسلسل میں کیا گیا، پاکستان دنیا کی پانچویں بڑی آبادی کے ساتھ ایک بڑی اور پُرکشش منڈی ہے ، فِن ٹیک اور ڈیجیٹل فنانس کے منصوبے چھوٹے کاروباروں کو فائدہ پہنچائیں گے ،ڈیجیٹل فنانس پاکستان میں نوجوانوں کے کاروباری مواقع کو فروغ دے گا۔وفد کو بزنس فسیلیٹیشن سینٹر اور آسان کاروبار ایکٹ کے تحت اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔