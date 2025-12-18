صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین آہنی دوست ،دو طرفہ سرمایہ کاری بڑھ رہی ،قیصرشیخ

  • اسلام آباد
چین آہنی دوست ،دو طرفہ سرمایہ کاری بڑھ رہی ،قیصرشیخ

ڈیجیٹل فنانس نوجوانوں کے کاروباری مواقع کو فروغ دے گا،چینی وفد سے گفتگو

اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ قیصر شیخ سے فِنٹوپیا چین کے وفد کی ملاقات کی ۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان اور چین آہنی دوست ہیں اور دوطرفہ سرمایہ کاری تعاون مزید فروغ پا رہا ہے ،فِنٹوپیا وفد کا دورہ پاکستان ،چین بی ٹو بی سرمایہ کاری کانفرنس کے تسلسل میں کیا گیا، پاکستان دنیا کی پانچویں بڑی آبادی کے ساتھ ایک بڑی اور پُرکشش منڈی ہے ، فِن ٹیک اور ڈیجیٹل فنانس کے منصوبے چھوٹے کاروباروں کو فائدہ پہنچائیں گے ،ڈیجیٹل فنانس پاکستان میں نوجوانوں کے کاروباری مواقع کو فروغ دے گا۔وفد کو بزنس فسیلیٹیشن سینٹر اور آسان کاروبار ایکٹ کے تحت اصلاحات پر بریفنگ دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

خانیوالی انتظامیہ کے ضلعی ہسپتال کی بہتری کیلئے اقدامات تیز

اقلیتی برادری کے ووٹ اندراج کیلئے آگاہی پروگرام

صحافیوں کا کردار معاشرہ میں انتہائی اہمیت کا حامل،اسماعیل کھاڑک

ڈی سی وہاڑی کی انسداد پولیو مہم میں مزید تیزی لانے کی ہدایت

نشتر پتھالوجی ڈیپارٹمنٹ چوری کیس، انکوائری تاحال نامکمل

قصاب کے گھر سے بھاری مقدار میں مردہ گوشت برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان کے شاہی خاندان
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حاصلِ کلام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بلوچستان: خدشات اور امکانات
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سیکولر بھارت میں منہ زور ہندوتوا کا ننگا ناچ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (13)
مفتی منیب الرحمٰن