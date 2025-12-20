صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
بہترین کارکردگی کے حامل پولیس اہلکاروں کو انعامات سے نوازا گیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس جو اد طا ر ق نے فرائض کی انجام دہی کے دوران بہتر ین کارکردگی کامظاہرہ کرنے پر ٹیکنکل ٹیم کوانعامات وتعریفی اسناد سے نوازا۔۔

،اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان پولیس افسران نے فرض شناسی ،ایمانداری اور بھرپور لگن کے ساتھ اپنے فرائض منصبی سرانجام دیتے ہوئے سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی گرفتاری میں معاونت فراہم کی۔، اسلام آباد پولیس کا وقار انہی افسران کی بدولت ہے جو ایمانداری، خلوصِ نیت اور پیشہ ورانہ عزم کے ساتھ ہر چیلنج کا سامنا کرتے ہیں ۔

 

 

