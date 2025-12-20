جہلم میں سرچ آپریشن 451افراد کی چیکنگ
کھیوڑہ( نمائندہ دنیا) ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کی ہدایات پر جہلم پولیس کا ضلع بھر میں 17 مختلف جگہوں پر سرچ آپریشنز کر کے 451 افراد کو چیک کیا گیا،شہریوں کی پولیس ویری فکیشن کی گئی، شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سپیشل ناکہ بندی کیساتھ چیکنگ کی گئی۔
