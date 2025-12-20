صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
جہلم میں سرچ آپریشن 451افراد کی چیکنگ

کھیوڑہ( نمائندہ دنیا) ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کی ہدایات پر جہلم پولیس کا ضلع بھر میں 17 مختلف جگہوں پر سرچ آپریشنز کر کے 451 افراد کو چیک کیا گیا،شہریوں کی پولیس ویری فکیشن کی گئی، شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سپیشل ناکہ بندی کیساتھ چیکنگ کی گئی۔

