  • اسلام آباد
سی ڈی اے اور انٹر نیشنل فنانس کارپوریشن کے مابین معاہدہ

معاہدے کے تحت آئی ایف سی اسلام آباد واٹر ایجنسی کو تکنیکی معاونت فراہم کریگا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)سی ڈی اے اور ورلڈ بینک گروپ کے ذیلی ادارے انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن کے مابین معاہدے پر دستخطوں کی تقریب ہوئی۔ سیکر ٹری داخلہ خرم آغا، چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا،آئی ایف سی کے حکام نے شرکت کی۔معاہدے کے تحت آئی ایف سی اسلام آباد واٹر ایجنسی کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مختلف منصوبوں میں اپنی تکنیکی معاونت فراہم کریگا۔ اس ضمن میں آئی ایف سی اسلام آباد میں پانی اور سیوریج سے متعلقہ تین منصوبوں کیلئے اپنی ٹرانزیکشن ایڈوائزری سروسز فراہم کریگا۔ ان منصوبوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت مکمل کرنے کیلئے سی ڈی اے بورڈ اور پبلک پرائیوٹ پارٹنر شپ بورڈ سے پہلے ہی اصولی منظوری لی جاچکی ہے ۔اسلام آباد واٹر کے ان منصوبوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ کے تحت مکمل کرنے کیلئے ٹرانزیکشن ایڈوائزری سروسز متعلقہ قوانین کے تحت حاصل کی جارہی ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پانی اور سیوریج کے نظام سے متعلق مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ ملاقات میں ادارے انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن (IFC) کی تیکنیکی صلاحیتوں، تجربات و استعداد کار سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔

 

