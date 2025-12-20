صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی جماعتیں ذاتی مفادات بھول کر ملک کا سوچیں ،سیدال خان

  • اسلام آباد
سیاسی جماعتیں ذاتی مفادات بھول کر ملک کا سوچیں ،سیدال خان

قائم مقام چیئرمین سے ارکان سینیٹ ،قبائلی عمائدین ،طلبہ وفود کی ملاقاتیں ،ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )قائم مقام چیئرمین سینیٹ سیدال خان سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اراکین سینیٹ، قبائلی عمائدین، طلبا، ممتاز دانشوروں، وکلا اور طبی ماہرین کے وفود نے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ ملکی معیشت، موجودہ سیاسی صورتحال، سماجی ہم آہنگی، قومی یکجہتی کے فروغ کے علاوہ عوام کو درپیش مسائل اور ان کے پائیدار حل کے لیے حکومتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔قائم مقام چیئرمین سینیٹ نے سینیٹرخلیل طاہر سندھو، سینیٹر بشریٰ انجم بٹ اور سینیٹر فوزیہ ارشد سے ملاقات کے دوران ایوان بالا میں قانون سازی کے عمل کو مزید موثر بنانے ، پارلیمانی روایات کے استحکام، صوبوں کے مابین اعتماد سازی، اقتصادی اصلاحات، سرمایہ کاری کے فروغ اور عام شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ اس موقع پر قائم مقام چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ سینیٹ نہ صرف آئینی توازن کا محافظ ہے بلکہ وفاقی وحدت اور جمہوری اقدار کے استحکام میں ایک مضبوط اور باوقار کردار ادا کر رہا ہے۔

 

، جہاں تمام صوبائی اکائیوں کی آواز کو مساوی اہمیت دی جاتی ہے ۔قائم مقام چیئرمین سینیٹ نے اس امر پر زور دیا کہ قومی ترقی اور معاشی استحکام کے اہداف اسی وقت حاصل کیے جا سکتے ہیں جب تمام سیاسی قوتیں ذاتی و جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی سوچ کے تحت متحد ہو کر آگے بڑھیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سٹیشن چوک گزیبو میں پبلک لائبریری قائم، کمشنر کا دورہ

جھنگ: ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس،22 کیسز پیش

ٹو بہ :پولیو مہم، 4 لاکھ 34 ہزار بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے

مسنگ مین ہولز کور کرنے کیلئے واسا کی کوئیک رسپانس فورس قائم

جامعہ مسجد نور اڈا پٹھان کوٹ میں ڈی پی او کی کھلی کچہری

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیاگیا،مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن