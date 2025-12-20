صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،6افراد ،2موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،6افراد ،2موٹر سائیکل تھانے بند

157افراد،90گھروں،16دکا نوں،43موٹر سائیکلوں ،19گا ڑ یو ں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس نے کوہساراور شہزاد ٹا ؤن کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کے دوران157 افراد ، 90 گھروں،16دکا نوں،43موٹر سائیکلوں اور 19 گا ڑ یو ں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کے لئے چھ مشکوک افراداور دو مو ٹر سائیکلوں کوتھانہ منتقل کیا گیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز نے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنااور شہر بھرمیں سکیورٹی کو موثر بنانا ہے ، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کئے جارہے ہیں، اسلام آباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر، قبضہ مافیا اور منشیات فروشوں کیخلاف بلاتفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فلاحی انیشیٹو خیر کا سفر کا خانیوال سے باقاعدہ آغاز

ناقص صفائی پر ڈی سی کا اظہاربرہمی، افسران معطل

وہاڑی میں کرسمس امن ریلی، بین المذاہب ہم آہنگی کا مظاہرہ

ڈی آر سی سے واگزار زمین پر دوبارہ قبضہ، بیٹا تشدد کا نشانہ

کار ٹرالر سے ٹکرا گئی، خاتون جاں بحق، دو بچے زخمی

طالبات کو ہراساں کرنے والا ملزم زخمی حالت میں گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن