صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی تیاری کا ثبوت، ائیر مارشل کاشف قمر

  • اسلام آباد
آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی تیاری کا ثبوت، ائیر مارشل کاشف قمر

پاک فضائیہ کو مثالی جرأت کے باعث مؤثر جنگی قوت تسلیم کیا جا تا ،تقریب سے خطاب

 راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)پی اے ایف ایئر مین اکیڈمی کورنگی کریک میں ٹریننگ مکمل کرنے والے جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی۔ پریڈ میں انٹری نمبرز 2306، 2406 اور 2412 کے ٹرینیز شامل تھے ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ائیر مارشل کاشف قمر تقریب کے مہمانِ خصوصی تھے ۔ اس موقع پر پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی اور دوست ممالک کے مجموعی طور پر 1155 ٹرینیز نے کامیابی کے ساتھ اپنی ٹریننگ مکمل کی۔ مہمان خصوصی نے کہا پاک فضائیہ ایک نہایت پیشہ ورانہ ادارہ ہے جس کو اپنی مثالی جرأت ،بہادری اور آپریشنل تیاری کی وجہ سے ایک مؤثر جنگی قوت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے ۔ بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص میں پاک فضائیہ کی کامیابی اعلیٰ ترین آپریشنل تیاری اور سربراہ پاک فضائیہ کی پُرعزم قیادت کا واضح ثبوت ہے ۔ اُنہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال میں تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت کو جدید دور کے تقاضوں سے پوری طرح ہم آہنگ رکھنا ضروری ہے ۔ا س موقع پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے ٹرینیز میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صنعتی علاقوں کی بہتری کیلئے9ارب 28کروڑ منظور

عوام کو جان و مال کا تحفظ فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ، کامران ٹیسوری

نئے انتظامی یونٹس کاقیام گورننس مسائل کا حل، فاروق ستار

سندھ جاب پورٹل پر ملازمتوں کے اشتہارات جلد جاری ہونگے،آصف حیدر شاہ

کسانوں کی خوشحالی کے بغیر زرعی ترقی ناممکن ،شاداب رضا

غیر قانونی تعمیرات، رہائشی علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں کا نوٹس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن