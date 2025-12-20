صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

G-15/3 میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، الاٹیز کو جلد قبضہ دینے کا اعلان

  • اسلام آباد
G-15/3 میں تجاوزات کیخلاف آپریشن، الاٹیز کو جلد قبضہ دینے کا اعلان

اسلام آباد (دنیا رپورٹ )فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی نے سیکٹر G-15/3 میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کامیاب اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کیاگیا۔۔۔۔

 آپریشن ڈپٹی کمشنر الماس صبیح ساقب ،ڈائریکٹر سکیورٹی کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ سرکاری اراضی پر قائم ناجائز تجاوزات کے خلاف مؤثر ایکشن لیا گیا تاکہ ترقیاتی کاموں میں حائل رکاوٹوں کو ختم کے الاٹیز کو جلد قبضہ دیا جاسکے ، منصوبے کی PC-1 منظور شدہ لاگت 1,453.866 ملین روپے ہے ، اب تک 40.02 فیصد فزیکل اور 38.10 فیصد فنانشل پیش رفت حاصل کی جا چکی ہے ۔ 

 

