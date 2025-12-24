راہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث گروہ کے 2ارکان گرفتار
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس تھانہ کھنہ ٹیم نے راہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث گروہ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا۔
گرفتار ملزمان کے قبضہ سے چھینی گئی نقدی، قیمتی موبائل فون اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت حماد خان اور وقاص خان کے ناموں سے ہوئی ہے، ملزمان کے خلاف مقدمات درج ہیں، ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے تھانہ کھنہ اور ملحقہ علاقوں سے متعدد وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا ہے، ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔