تاجروں کا 30دسمبر کو ایف بی آر کیخلاف احتجاج کا اعلان

  • اسلام آباد
تاجروں کا 30دسمبر کو ایف بی آر کیخلاف احتجاج کا اعلان

پوائنٹ آف سیل ڈیوائس لگانے کیخلاف ایف بی آئی کے دفتر کا گھیرائو کرینگےاحتجا ج سے روکا کیا گیا تو ملک بھر میں شٹر ڈائون، اجمل بلوچ اور دیگر کی پریس کانفرنس

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کا ایف بی آر کی جانب سے پوائنٹ آف سیل ڈیوائس لگانے کیخلاف 30دسمبر کو بھرپور احتجاج اورایف بی آر آفس کا گھیراؤ کرنے کا اعلان، روکنے کی صورت میں ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی دھمکی۔ ان خیالات کا اظہار نیشنل پریس کلب میں اسلام آباد کے تاجروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا، اجمل بلوچ نے کہا کہ تاجر اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، ایف بی آر کے اہلکار تاجرون کو ہراساں کرنے میں مصروف ہیں، حکومت نااہل ہے، حکمرانوں میں فیصلے کرنے کی ہمت نہیں رہی، ملک میں کرپشن کا بازار گرم ہے، سسٹم میں نیچے سے اوپر تک کرپٹ لوگ موجود ہیں، ملک میں کرپشن پر جب تک سزائے موت نہیں رکھیں گے یہ کرپشن نہیں رکے گی، بازاروں میں آکر دکانداروں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپکی دکان سیل ہو گئی ہے دفتر آجائیں، دفتر جانے پر بات بیس ہزار پر ختم ہو جاتی ہے، کچے کے ڈاکوؤں کی طرح تاجروں کو پکے کے ڈاکو لوٹ رہے ہیں۔

 

