صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

7ارب سے خطہ پوٹھوہار میں ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان پر عملدرآمد جاری، ڈائریکٹر ایگریکلچر

  • اسلام آباد
7ارب سے خطہ پوٹھوہار میں ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان پر عملدرآمد جاری، ڈائریکٹر ایگریکلچر

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ایڈیشنل کمشنر ریونیو سید مسعود بخاری کی زیر صدارت ڈویژنل ویٹ (گندم) کمیٹی کا اجلاس بارانی یونیورسٹی کے کمیٹی روم میں ہوا۔۔۔۔

 ڈائریکٹر ایگریکلچر شاہد افتخار بخاری نے اجلاس کے شرکاء کو گندم کی کاشت کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ گندم کی کل ملکی پیداوار میں پنجاب کا حصہ 70فیصد سے زائد ہے۔ 7ارب روپے کی لاگت سے خطہ پوٹھوہار میں ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل درآمد جاری ہے۔ ایڈیشنل کمشنر ریونیو نے کہا کہ ملکی معیشت میں زراعت انتہائی اہمیت کی حامل فصل ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ریسکیو 1122 سال میں 7لاکھ 71 ہزار سے زائد کالز موصول کم وسائل کے باوجود بہترین کارکردگی

واسا فیصل آباد میں کرسمس تقریب،مسیحی ملازمین سے یکجہتی

شہری مسائل کا حل ’’ہیلو فیصل آباد‘‘ واٹس ایپ سروس شروع

غیر معیاری ادویات53 کیسز کی سماعت،33 ڈرگ کورٹ ریفر

شہر میں ان کورڈ سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے کا عمل تیز

بجلی کا لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن