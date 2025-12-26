راولپنڈی ،بزرگ خاتون سے بالیاں پرس چھیننے والا ملزم زخمی حالت میں گرفتار
راولپنڈی(این این آئی) راولپنڈی پولیس نے گوجرخان میں بزرگ خاتون سے بالیاں اور پرس چھیننے والے سفاک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتارکر لیا۔۔۔
، سی پی او راولپنڈی نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دیا تھا، ناکہ بندی کے دوران موٹرسائیکل پر سوار ملزم نے پولیس پر فائرنگ کی، مذکورہ کے پسٹل سے ہونے والا فائر اسکے اپنے ہاتھ پر لگا، گرفتار ڈاکو نے انکشاف کیا کہ اس نے ایک روز قبل تھانہ گوجر خان کے علاقہ میں بزرگ خاتون سے پرس چھینا اور انکی بالیاں بھی نوچیں تھیں، گرفتار ملزم سے چھینے گئے طلائی کانٹے ، نقدی 20 ہزار روپے سمیت مسروقہ موٹرسائیکل اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ، زخمی ملزم کو علاج معالجہ کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔