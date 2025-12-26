صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کیلئے قوم کو متحد ہوکر پرامن جدوجہد کرنا ہوگی، ساجد نقوی

  • اسلام آباد
پاکستان کیلئے قوم کو متحد ہوکر پرامن جدوجہد کرنا ہوگی، ساجد نقوی

اسلام آباد( آن لائن)قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو ۔۔۔

خصوصی طور پر مبارکبادپیش کرتے ہوئے کہاہے کہ مسیحی برادری کا ملک کی تشکیل کیساتھ ترقی و خوشحالی میں بڑا کلیدی کردار رہا ہے جسے فراموش نہیں کیا جاسکتا، قائداعظم کے پاکستان کیلئے پوری قوم کو متحد ہوکر پرامن جدوجہد کرنا ہوگی، قائد کے افکار پر عمل پیرا ہوکر ہی پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جاسکتاہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے 25دسمبر کو کرسمس اور بابائے قوم حضرت قائد اعظم کی ولادت پر اپنے تہنیتی پیغام میں کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ