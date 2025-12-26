صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایس پی آپریشنز کامختلف گرجا گھروں کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ لیا

  • اسلام آباد
ایس ایس پی آپریشنز کامختلف گرجا گھروں کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ لیا

سکیورٹی کے فرائض پر موجود پولیس افسران و جوانوں سے ملاقات ،ہدایات جاری

اسلام آباد(این این آئی)ایس ایس پی آپریشنز نے کر سمس کے مو قع پر مختلف گرجا گھروں کا دورہ کرکے انتظامات کا جائزہ لیا،سکیورٹی کے فرائض پر موجود پولیس افسران و جوانوں سے ملاقات کی اور ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے گرجا گھروں کے داخلی و خارجی راستوں، پارکنگ ایریاز اور اردگرد کے علاقوں میں تعینات نفری سمیت مجموعی سکیورٹی پلان کا معائنہ کیا، ایس ایس پی آپریشنز نے گرجا گھروں کی انتظامیہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ اسلام آباد پولیس بلا تفریق تمام مذاہب کے ماننے والوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر وقت سرگرمِ عمل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ