پاکستان اور لیبیا کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم
لیبیا کے سفیر سے کامسٹیک کے کو آرڈی نیٹر کی ملاقات ،صحت، تعلیم پر تبادلہ خیال
اسلام آباد(نامہ نگار)پاکستان میں لیبیا کے سفیر معمر عبدالمطلب نے اسلامی تعاون تنظیم کے سائنسی و تکنیکی ادارے کامسٹیک کے کوآرڈی نیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری سے سفارت خانے میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سائنس، تحقیق اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوئی۔فریقین نے لیبیا اور اسلامی تعاون تنظیم کے رکن و مبصر ممالک کے درمیان سائنسی اشتراک کو مضبوط بنانے کے طریقۂ کار پر تبادلۂ خیال کیا۔ کامسٹیک ،لیبیا پروگرام کے آغاز پر اتفاق کیا گیا، جس کا مقصد تحقیق، جدت اور استعداد سازی کو فروغ دینا ہے ۔پروگرام کے تحت طرابلس کی جامعہ میں مصنوعی ذہانت پر تحقیق و ترقی کا مرکز قائم کیا جائے گا، جہاں صحت، ماحولیات اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں جدید تحقیق اور تربیت فراہم کی جائے گی۔ کامسٹیک ہر سال پچاس طبی کارکنان، جن میں نرسیں، لیبارٹری کے عملے کی تربیت شامل ہے ، کی معاونت کرے گا۔خوراک کے تحفظ اور زراعت کے شعبے میں محققین کی تربیت کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر مبنی پروگرام شروع کیے جائیں گے ، قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے استعداد سازی اور تربیتی پروگرام بھی شروع کیے جائیں گے ، جن میں آفات سے بچاؤ، صحت کی ہنگامی صورتحال اور موسمیاتی خطرات پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ لیبیا کی جامعات کے وائس چانسلرز اور صدور کے لیے تعلیمی فورم کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ جامعات کے درمیان تعاون کو فروغ دیا جا سکے ۔