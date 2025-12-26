صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرسمس محبت، قربانی اور خدمت کا پیغام دیتا ہے ،جے سالک

  • اسلام آباد
پاکستان میں اقلیتوں کو آئینی طور پر مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے ،شعیب سڈل

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) سابق آئی جی پولیس اور ون مین کمیشن آن منیارٹی رائٹس شعیب سڈل نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو آئینی طور پر مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو درپیش مسائل بھی حل ہوتے جائیں گے ۔ سابق وفاقی وزیر جے سالک کی رہائش گاہ پر کرسمس کے موقع پر منعقدہ بریڈ آف لائف کیک کٹنگ کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔ جے سالک اور ان کی اہلیہ کے ہمراہ بریڈ آف لائف کیک بھی کاٹا۔ جے سالک نے کرسمس کی مذہبی اور سماجی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ کرسمس محبت، قربانی اور خدمت کا پیغام دیتا ہے ۔ اجتماعی کیک کو چھوٹے ڈبوں میں پیک کیا جائے گا جو کرسمس کی عبادت کے بعد مختلف مسیحی بستیوں میں رہائش پذیر غریب مسیحی خاندانوں کے بچوں میں تقسیم کیے جائیں گے ۔

 

