صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائداعظم کی زندگی استقامت کا روشن مینار ،ڈاکٹر قمرالزمان

  • اسلام آباد
قائداعظم کی زندگی استقامت کا روشن مینار ،ڈاکٹر قمرالزمان

نوجوان نسل کو علم، کردار اور پائیدار ترقی کیلئے مضبوط احساسِ ذمہ داری سے آراستہ کرینگے

راولپنڈی (اے پی پی) بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کے یومِ پیدائش کے موقع پر پیر مہر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قمر الزمان نے قائداعظم کی بصیرت افروز قیادت، غیر متزلزل عزم اور اتحاد، ایمان اور تنظیم کے سنہری اصولوں کو اجاگر کیا۔انہوں نے کہا کہ قائداعظم کی زندگی دیانت، استقامت اور دوراندیش قیادت کا روشن مینار ہے ۔ ایک تعلیمی ادارے کے طور پر ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے افکار کو عملی صورت دیں، جس کے لیے معیاری تعلیم کے فروغ، تحقیقی برتری اور قومی خدمت کو یقینی بنایا جائے ۔ اس تاریخی دن ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کو علم، کردار اور پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے مضبوط احساسِ ذمہ داری سے آراستہ کریں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ