اسلام آباد، 6 اشتہاریوں سمیت 12جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
ملزمان کے قبضہ سے منشیا ت اور اسلحہ برآمد، مقدمات درج

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جر ائم میں ملوث 6اشتہاریوں سمیت 12جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ اس سلسلے میں شالیمار، سنگجانی، انڈسٹریل ایریا، کھنہ، ہمک بہارہ کہو پولیس ٹیموں نے 6ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 39بوتلیں شراب، 111گرام آئس، مختلف بور کے چار پستول معہ ایمونیشن اور ایک خنجر برآمد کر لیا، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ مجرمان اشتہاری اور عدالتی مفرروان کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 6مجرمان کی گرفتار ی عمل میں لائی گئی۔

